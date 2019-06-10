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聯合國氣象大會台代表被拒出席

2019-06-10 列印
　　台灣天氣風險公司總經理彭啟明等人出席在瑞士日內瓦召開的聯合國世界氣象組織（WMO）大會，突然被告知不具資格，疑遭政治打壓。蔡英文總統今日指，這樣的做法對兩岸關係沒有助益，而且是有傷害的。

　　包括彭啟明在內的兩名台灣氣象專家出席大會，彭指上周四，突然收到大會通知不具與會資格。又稱收到有會員國抗議，指出台灣不是聯合國成員國。他澄清自己並非政府代表，只是以產業名義參加會議，但大會仍粗暴地收回他的入場許可。他對遭受政治打壓感到遺憾。

　　總統蔡英文表示，外交部在第一時間就對此事嚴正抗議，她要告訴北京當局，這樣的做法，對兩岸關係確實沒有助益，而且是有傷害的。

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