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韓國瑜等五人入選總統初選名單

2019-06-11 列印
　　台灣國民黨早上舉行記者會，公佈黨內總統初選名單，確定共有五人參加初選，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中。而昨日新北市前市長朱立倫接受專訪時亦有提及自己對國民黨選情的看法。

　　國民黨秘書長曾永權表示，今日會召開參選人座談會，國政願景電視說明會首場將會在六月二十三日於高雄舉行，主題是經濟、財政、環境跟能源，最後一場會於下月三日在台北。　　

　　而新北市前市長朱立倫接受傳媒專訪時指出，國民黨僅領先民進黨百分之五，雙方獲民眾支持度相近。

　　朱立倫亦指，預料台北市長柯文哲的參選意向非常重要，因為民進黨分裂機會不大，而國民黨則可能出現「非誰不投」，或出現轉投柯的情況。

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