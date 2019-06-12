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郭台銘拒簽初選公約

2019-06-12 列印
　　在台灣，國民黨公佈初選名單，參與角逐的五人分別為前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘，以及高雄市長韓國瑜。三場政見會將分別於高雄、台中及台北舉行。

　　台灣《聯合報》報道，國民黨中央要求五人簽署公約，承諾絕不惡意攻訐其他參選同志，且如未獲提名，絕不違紀參選。

　　郭台銘表示，現在國民黨真正的初選辦法並沒有通過，他拒絕簽署公約。韓國瑜和朱立倫至今仍沒有表態。

　　中央社引述國民黨文傳會代理主委程美華表示，黨中央尊重各參選人的意願，總統提名特別辦法、作業要點也未規定一定要簽公約書才能參加初選。

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