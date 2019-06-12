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﻿華為出席美聽證會　稱無義務做間諜活動

2019-06-12 列印
　　中國電訊設備製造商華為，周一出席英國國會科技委員會聽證會，華為全球網絡安全和隱私官薩福克（John Suffolk）強調，華為與中國政府無任何聯繫，亦無被北京或其他國家的政府，要求作出任何不當行為，重申公司不會為了滿足北京要求，而削弱自身產品安全，亦歡迎外界分析華為的產品。不過，薩福克在聽證會上承認，華為前董事長孫亞芳，曾經與中國的情報部門有關連，但否認公司會被迫與中國情報部門合作，並表示即使北京當局提出要求，公司亦沒有義務進行間諜活動。
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