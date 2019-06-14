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習近平：與吉爾吉斯齊反對單邊主義

2019-06-14 列印
　　國家主席習近平十三日啟程往吉爾吉斯及塔吉克進行國事訪問，並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議，及亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會。

　　習近平乘坐專機抵埗時，吉爾吉斯總統熱恩別科夫到場迎接。兩人之後在總統府會面。習近平表示，將與熱恩別科夫就深化中吉全面戰略夥伴關係、共建「一帶一路」、擴大各領域互利合作，以及其他共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為兩國關係未來發展描繪新藍圖。　　此外，他指出，中方願意與吉方攜手努力，推動中吉全面戰略夥伴關係發展不斷取得更多新成果。

　　同時，雙方要密切在上海合作組織等多邊框架內協作，堅持多邊主義，共同反對保護主義和單邊主義。

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