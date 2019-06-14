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蔡英文勝民進黨初選 料戰明年總統大選

2019-06-14 列印
　　在台灣，民進黨公佈初選民調結果，蔡英文擊敗前行政院長賴清德。

　　民進黨早前經過三天民調，由蔡英文、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲做三方對比式民調。結果蔡英文支持率有35.68%，較賴清德高逾八個百分點。

　　預計民進黨在六月十九日召開中執會後，將正式提名蔡英文代表民進黨，出戰明年舉行的總統大選。

　　蔡英文在社交網站表示，初選已結束，她要特別感謝前行政院長賴清德，以及所有給她指教與鞭策的人，讓她更看清楚自己的問題與盲點，也讓整個團隊努力做得更好。

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