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持槍挾持人質　台匪徒被捕

2019-06-14 列印
　　台灣有匪徒持槍挾持人質，與警方對峙約四小時後，釋放人質。

　　台灣桃園市十二日發生警匪對峙事件，兩個持有長、短槍及手榴彈的匪徒，傍晚近七時闖入桃園市議會附近一間車行，挾持八名人質，與警對峙。

　　大批警員在外包圍並與匪徒談判，匪徒之後分批釋放部份人質，亦有人質自行逃出。現場一度傳出超過二十下槍聲，有警員遭打傷。警方安排匪徒的媽媽到場協助談判。到晚上十一時許，全部人質獲釋，警方指匪徒有幫派背景，也涉及上周在桃園發生的一宗槍擊案，初步懷疑犯案動機涉及金錢糾紛。

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