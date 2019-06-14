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劉鶴：經濟長期好 壓力助提升創新

2019-06-14 列印
　　國務院副總理劉鶴出席陸家嘴論壇發表演說時表示，中國經濟保持平穩健康發展的良好態勢，增長、就業、物價等主要宏觀經濟指標均處於合理區間，中國經濟再平衡正在持續推進。不管暫時出現甚麼情況，長期向好趨勢不會改變。劉鶴也提到，中國宏觀經濟槓桿率的高速增長勢頭已被初步遏制，實現防範化解金融風險攻堅戰階段性目標。當前中國確實有一些外部壓力，但這些外部壓力有助於提升創新自主的能力，加快高速發展的步伐。

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