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韓國瑜財產18年間 激增4300萬新台幣

2019-06-15 列印
　　台灣監察院十四日公佈最新一期廉政專刊，披露高雄市長韓國瑜夫婦共申報有約四千五百六十萬元（新台幣，下同，約合一千一百三十三萬港元）存款，另有價值一千零四萬元（約合三百四十九萬港元）有價證券。以及一千一百七十三萬元（約合二百九十二萬港元）基金受益憑證。

　　翻查資料，韓國瑜對上一次申報財產是二○○一年，對比之下十八年間存款激增超過四千三百萬元。對此韓國瑜回應表示，其中最大一筆是競選費用補貼款，他的財產清白乾淨，沒有不可告人之處。

　　如把這補貼款扣掉的話，可以看出來，就是夫妻打拼的結果，希望大家理性看待。

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