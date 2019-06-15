韓國瑜財產18年間 激增4300萬新台幣

翻查資料，韓國瑜對上一次申報財產是二○○一年，對比之下十八年間存款激增超過四千三百萬元。對此韓國瑜回應表示，其中最大一筆是競選費用補貼款，他的財產清白乾淨，沒有不可告人之處。
如把這補貼款扣掉的話，可以看出來，就是夫妻打拼的結果，希望大家理性看待。
建制派就是否續推《逃犯條例》修訂案意見分歧，部份更口風放軟。行政會議召集人陳智思、成員湯家驊及林正財紛紛轉「口風」，認為政府可考慮就修例重新諮詢。 行政會議召集人陳智思昨天在電台節目稱，經過本周三的嚴...
2019-06-15
加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chretien）早前建議，政府應介入終止引渡孟晚舟的程序，以改善加拿大和中國的關係。加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）回應表示，若然渥太華政府介入，終止對華為副董事長孟晚舟的引渡程序，將開創非常危險的先例。 加拿大外長方慧蘭回應時重申，孟晚舟一案不應受到政治因素影響，認為這是審理引渡的正確做法。她表示，如果加拿大政府因為外界壓力而改變引渡程序和做法，可能會令身處國外的加拿大人陷入危險。 她強調，若然加拿大因外界壓力影響改變處理引渡案件的方式，將開創非常危險的先例，更導致全球加拿大公民的安全受到威脅。加拿大總理辦公室十二日...
2019-06-15
美國總統特朗普喜歡在Twitter發文，卻不時拼錯字，鬧出笑話，最近他便將英國皇儲查理斯的頭銜「威爾斯親王」（Prince of Wales），寫成「鯨魚親王」（Prince of Whales），惹來不少網民發文取笑。 特朗普發推文說：「我每天都會和『外國政府』會談，我不久前才會見了英格蘭（英國）女皇、鯨魚親王、英國首相、愛爾蘭總理、法國總統和波蘭總統。」 特朗普發現錯誤後，馬上更正原本的推文。 但他把英女皇的頭銜寫成「英格蘭女皇」，也是錯的，卻未改正過來。英女皇伊利沙伯二世事實上是大不列顛與北愛爾蘭聯合王國（The United Kingdom of Great Bri...
2019-06-15
主打細戶的新地屯門御半山II期日前突擊開價，公佈首批108伙價單，包括開放式至三房戶，開放式戶折實439萬入場，項目即日起開放示範單位兼收票，最快月內開售。 新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，「御半山...
2019-06-15
本港政局動盪，外圍環境未見改善，港股走勢偏淡，昨日窄幅下滑，恒指收跌176點，報27118點；國指跌52點，收報10419點，成交849億元。本周恒指如坐過山車，周二衝高後再度受壓，高低波幅1032點...
2019-06-15
速龍周四成為首支加拿大球隊奪NBA總冠軍，更成聯盟近五十年第一支沒有選秀前十四位潛力股的王者！陣中選秀最前的十五號籤主將李安納在總決賽第六回合領軍作客114:110擊敗勇士，以場數4:2歷史性奪標，還當選總決賽MVP，證明自己和球隊靠後天努力都可以打破近年靠明星爭標的潮流，成就大業。 今仗轉捩點是入三十分的勇士主將奇利湯遜第三節尾段入樽落地扭傷左膝提早傷出，加上只得廿一分的史堤芬居利最後八秒三分失手，錯失反超前機會，主隊三連冠美夢破滅，速龍成為首支加拿大球隊稱霸NBA。 主力成員多籮底橙 相比勇士五星戰隊，速龍乃聯盟近五十年首支沒有選秀前十四位新星的冠軍隊伍。李安納...
2019-06-15
高級時裝質料優勝，然而價格亦較高，動輒兩、三千元入手，英國時裝品牌 Whistles最近推出夏日減價，以低至半價發售，是入貨好時機。 當代英國時裝品牌Whistles，以獨有形象風靡時裝界，品...
2019-06-15
明天就是一年一度的父親節，是子女向普天下父親表達心意的大日子。早在讀演藝時父親已離世的王祖藍，多年沒慶祝過，去年12月太太李亞男為他誕下可愛B女天韻（Gabrielle），今年將首度以父親身份歡度佳節...
2019-06-15
反對《逃犯條例》的示威持續，佔路的群眾暫時退卻，但繼續有人發起「港鐵不合作運動」，用各種方式阻止列車運作，例如在車站內舉牌抗議、阻止列車關門、甚至不斷發虛假警報說有乘客情況危急，要叫救護車，要司機停開列車。星期四便有二十班車因為不合作運動而延誤，延誤時間由兩分鐘到二十分鐘。 有朋友發短訊給我，顯得十分氣憤，皆因她要帶年老的媽媽去中環覆診，由於怕「佔領」造成中環金鐘交通擠塞，不敢搭的士，只好乘搭港鐵，但不幸遇上有人示威，不斷阻截車門關上，令列車不能開動，停了五分鐘，車廂內的人又很多，她的媽媽只能站着，搞得老人家情緒很差，而且「標晒冷汗」，嚇得朋友六神無主。等到列車員工解決了阻...
2019-06-15
騎師羅理雅去年四月因為賣貼士，被馬會重罰停牌十五個月，而在下月二十五日其停賽期便屆滿，昨晨見騎者在悉尼玫瑰崗馬場恢復操馬並參加試閘。雖然羅理雅稍後會在悉尼復出，但他表示復出後會以墨爾本為基地。 至於羅理雅的兒子金寶，目前正在維多利亞接受見習騎師訓練，未來數月將策騎參加試閘，取得及格後便會出賽。 馬場浮世繪
2019-06-15