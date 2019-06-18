深圳Uniqlo試身室 顧客發現針孔攝影機

深圳一名姓鍾女士上周六（十五日）下午在龍華ICO購物中心中的一間Uniqlo試衣服時，發現試身室內竟然藏有針孔攝影機。事發後，涉事的Uniqlo及鐘女士報警。目前，當地警方已經介入調查。據鍾女士指，當日日下午四時三十分左右，她在龍華ICO購物中心的Uniqlo購物。當時，她拿了五套衣服，進入了其中一間試身室。「我試了兩套衣服後，突然發現試身鏡上面有一個類似鈕扣的『黑點』。」鐘女士說，「我覺得十分奇怪，就用手去碰了一下。這時，我發現那個『鈕扣』居然會發熱，於是用力把它扯了一下。」



其後鐘女士發現這竟然是一個針孔攝影機，「攝像頭的周圍被口香糖粘住，還連着一條線。」她馬上叫店長過來，並把攝影機連同線槽一起拆了下來，發現這是一整套的針孔攝影機設備，裏面還有一張記憶卡。隨後，鐘女士與店長立即報警。



