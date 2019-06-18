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四川深夜六級地震

2019-06-18 列印
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　　四川宜賓市長寧縣昨晚十點五十五分發生六級地震，震源深度十六公里。重慶、貴陽等地的民眾聲稱感到震動，成都則有學校的學生被疏散到操場，大批市民跑到街上避難，網上圖片顯示，有男子祼體逃生。

　　長寧縣中醫院急診科一位醫生告訴記者，醫院震感比較強烈，感覺到處都在晃動，但未見牆體裂開，目前醫院工作正常。她稱，醫院剛剛接到求助電話，一位當地人士在地震時下樓梯摔傷，救護車已經出發。

　　直到昨天深夜，長寧縣再發生至少三次強度餘震。應急管理部黨組書記黃明立即部署救援力量，啟動相關應急預案。

　　宜賓市消防救援支隊已集結完畢，出發赴震中地區勘查，目前尚未接到人員傷亡和房屋倒塌報告。
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