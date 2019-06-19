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習近平特朗普通話 G20將會面

2019-06-19 列印
　　中美貿戰出現新發展。美國總統特朗普在美國時間周二在Twitter發文稱，他與中國國家主席習近平進行了很好的電話會談，雙方將於月底在日本大阪的20國集團（G20）峰會中舉行擴大會議。特朗普又指，中美的談判團隊將會在元首會面前，展開談判。中國官媒其後證實，習近平應約與特朗普通電話。

　　另外，中國國家主席習近平應朝鮮領袖金正恩邀請，將於六月二十日至二十一日對朝鮮進行國事訪問。外交部發言人陸慷十八日在外交部記者會上表示，習近平訪朝期間，會同金正恩進行會見與會談，內容主要是三個方面：第一是回顧總結中朝關係七十年來的歷程，為新時代中朝關係的發展指明方向；第二是雙方介紹各自國內的發展情況；第三是雙方就半島形勢進一步交換意見，推動半島問題政治解決進程取得新進展。

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