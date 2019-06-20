美貿戰無付出代價 特朗普 稱重建了中國

中國國家主席習近平表示，願意與特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。但出席競選連任活動的特朗普則指，美國並未為貿易戰付出代價，指在接下來的兩個元首會晤，要不與中國達成一個很好以及公平的協議，要不就是無協議。



日前中央電視台報道，中國國家主席習近平表示，願與特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。習近平強調，在經貿問題上，雙方應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。他指，中方也希望美方公平對待中國企業，並同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。



特朗普在宣佈競選連任時，亦提到中美貿易戰。他反駁有報道指美國正為貿易戰付出代價的說法，並表示，美國過去從沒能從中國取得分毫，每年都輸掉五千億美元給中國。他指，美國重建了中國，「但他們當我們是笨蛋，包括（美國前總統）奧巴馬和（前副總統）拜登，他們當我們是笨蛋。」他又提到，接下來要不與中國達成一個很好以及公平的協議，要不就是無協議。



美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）昨日亦表示，美國對中國商品徵收關稅，可能不足以迫使北京按美方要求，作出經濟改革。他認為一旦雙方對話失敗，採取貿易壁壘措施將是唯一手段。



早前中美兩國元首通電話，確定今個月（六月）二十八至二十九日在大阪二十國集團峰會期間會晤，深入溝通雙邊關係和共同關心的問題。特朗普指雙方的談判團隊會在之前進行磋商。



美國國家經濟委員會主任庫德洛亦表示，難以預料兩國元首會晤將有何成果，但中國經濟政策要進行結構性改革，美方這一點要求依然無變。



