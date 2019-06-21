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央視改播《黃河絕戀》 講述中美愛情故事

2019-06-21 列印
　　中美元首日前通電話，確認下周G20「習特會」，打破中美貿易談判僵局。曾連播《上甘嶺》等抗美援朝電影的央視電影頻道，昨日改播講述二戰時中美軍人愛情的電影《黃河絕戀》，引起外界關注。

　　電影講述在二戰時期，一名叫做歐文的美國飛行員，執行任務時飛機墜落在中國境內，他與八路軍女戰士安潔相遇，兩人產生了愛情，並一起抗擊日本侵略者，是中國導演馮小寧代表作「戰爭與和平三部曲」的第二部。

　　五月初美國突然對華加稅後，上述頻道曾連播《英雄兒女》、《上甘嶺》等多部抗美援朝題材的電影。官方回應稱，連續數日重溫這些電影，不僅緬懷革命先烈的事跡，「更堅定中國人民和中華民族不畏強權，維護民族獨立和民族尊嚴的決心」。

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