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望峰會與劉鶴見面 萊特希澤：願意會談

2019-06-21 列印
　　美國貿易代表萊特希澤在國會一個聽證會上說，未來一日內將與中國國務院副總理劉鶴通電話，並爭取在下周「二十國集團」大阪峰會兩國領導人會面前，先聯同美國財長努欽，與劉鶴見面。

　　萊特希澤還指，目前未知美中貿易磋商何時能重啟，但形容美方願意與中方恢復會談。

　　他強調，美中經貿關係非常不平衡，並真正威脅到美國未來的就業情況。

　　美國政府計劃對三千億美元中國進口貨品關稅上調至25%，正聽取業界意見。

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