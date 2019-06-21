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四川六級地震 用5G技術救災

2019-06-21 列印
　　四川省宜賓市長寧縣十七日晚發生六級地震，四川省人民醫院救援團隊在長寧縣中醫院設立5G基站，利用5G技術開展遠程實時視頻會診，是內地首次將5G應急救援系統，應用在災難醫療救援。

　　在災難現場，醫生為骨折的七十二歲老人做超聲波檢查，畫面通過5G網絡，實時傳送到三百公里外的四川省人民醫院。專家團隊研判後，兩端醫生透過視頻對話，共同確定手術與麻醉方案。

　　四川省人民醫院急救中心副主任李偉表示，5G技術的及時性和方便性，在災難救援中發揮了很大優勢。

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