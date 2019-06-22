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支持北韓向美要求減制裁 ﻿習近平﻿﻿同意加強中朝關係﻿

2019-06-22 列印
　　國家主席習近平結束國事訪問朝鮮，昨日下午乘坐專機啟程回國。朝中社報道，習近平與北韓領袖金正恩前日在平壤錦繡山迎賓館舉行會談，習近平表示，中方願意為北韓提供解決自身安全和發展事宜的幫助，在無核化談判中，對北韓要求美國放寬經濟制裁表示支持。

　　金正恩則表示，近一年來朝鮮採取了緩解局勢緊張的措施，但沒有獲得有美國的積極回應，指這並非他願意看到的結果。他強調，朝鮮將耐心地堅持與有關國家對話，解決彼此關切問題，從而使半島問題取得成果。

　　習近平與金正恩在會談中一致認為，進一步發展中朝關係，有利實現地區和平穩定。中朝雙方未來將積極努力加強兩黨和兩國之間的戰略溝通，增進相互理解與信任，保持高層往來的傳統，在各個領域深化交流與合作。

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