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蘋果促華府放棄加徵中國貨關稅

2019-06-22 列印
　　蘋果公司和多家企業一同向美國政府施壓，要求華府放棄對餘下三千億美元中國貨加徵最多百分之二十五關稅。據報，蘋果旗下的產品幾乎都受到關稅措施影響。蘋果公司又表示，華府若然採取新一輪關稅措施，將會削弱公司在全球的競爭力，以及蘋果對美國經濟的貢獻。

　　蘋果提到，公司是美國最大的企業納稅人，並重申要在五年內為美國經濟貢獻超過三千五百億美元的承諾。

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