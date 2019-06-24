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蔡英文七月訪中美洲 傳過境訪問華府

2019-06-24 列印
　　民進黨初選剛落幕，總統蔡英文將代表民進黨參加二○二○年的總統大選，尋求連任。昨日台灣有多家媒體透露，蔡英文將在七月出訪中美洲的聖露西亞、聖文森，以及聖克里斯多福及尼維斯三個台灣邦交國，為了這次外訪，民進黨特別將原定在七月舉行的全黨代表大會延後到八月。

　　報道又指，蔡英文的團隊正在安排這次訪問過境美國，和之前蔡英文過境被安排在美國西岸城市或太平洋上的夏威夷不同，美國政府有可能同意蔡英文過境美國東岸城市，如紐約、波士頓、費城等，更有可能突破性過境訪問華府。

　　在美國和台灣斷交後，還沒有台灣的總統可以到訪華盛頓。陳水扁二○○三年過境紐約，已是唯一一次台灣的總統到美國東岸。

　　台灣的外交部回應有關消息時表示，相關報道與事實有所落差，外交部對任何傳聞揣測沒有任何評論。

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