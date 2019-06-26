李文足周五可見丈夫王全璋

因涉「顛覆國家政權罪」被判刑的內地維權律師王全璋，入獄四年，有望首次與家人會面。他的妻子李文足昨日獲獄方通知，可在本月二十八日會見丈夫。



王全璋在二○一五年被捕，今年初被判刑四年半，目前在山東臨沂監獄服刑。據稱，獄方過去一直以監獄會見室升級改造為由，拒絕安排家屬探監。不過，據獄方的公佈，會見室已在本月二十日裝修完畢。李文足二十四日在其Twitter表示，當天她在兩名七○九事件家屬陪同下，帶同兒子一起來到臨沂監獄，要求安排見王全璋。她表示，在前往監獄的路上，有一群不明男子阻撓和恐嚇她們。她們在監獄的北大牆外高聲呼喊王全璋的名字，經一番擾攘，李文足才獲准進入監獄，與監獄管理人員見面，被告知可讓她在二十八日會見王全璋。但具體時間須到二十六日後才通知。



