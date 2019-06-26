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章瑩穎在美遇害案件 被告綁架謀殺罪成

2019-06-26 列印
　　中國女訪問學者章瑩穎在美國被殺害，被告克里斯滕森綁架及謀殺罪名成立。案件將於七月初進入量刑階段，可能歷時數星期。案件在伊利諾伊州聯邦法院經過八天審訊，十二人陪審團退庭商議，一致裁定克里斯滕森罪名成立。

　　二十九歲的克里斯滕森聽見裁決判後面無表情。

  章瑩穎父母有到庭聽判決，他們之後在法院外透過律師表示，已要求陪審團建議法官判處被告死刑。他們又指，案件只屬個別事件，中國家庭應繼續讓子女到美國留學。

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