  • 2019年6月28日 星期五
  • 32º
  • 81%
熱門： 包圍警總宋仲基警醫矛盾逃犯條例奧運

日報新聞 > 中國

雙方就半島無核化達共識 ﻿習近平﻿﻿G20與文在寅會面﻿

2019-06-28 列印
　　中國國家主席習近平乘坐專機二十七日於日本當地時間下午一時抵達關西機場。韓聯社報道，之後習近平與韓國總統文在寅會面，雙方就半島無核化、構建永久和平機制，推動有關各方對話達成一致共識。習近平今日將會出席在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，並定於周六（二十九日）與美國總統特朗普會面。

　　文在寅表示，習近平在半島和平進程的關鍵時期訪問朝鮮，將為實現半島和平與無核化作出積極貢獻，他希望中方為此繼續發揮建設性作用。習近平則表示，中方一貫支持南韓政府為朝鮮半島和平、發展韓朝關係作出的努力，中方亦將繼續在半島問題上發揮建設性作用。

　　此外，二○一八年中韓雙邊貿易規模創歷史新高，習近平和文在寅都對此予以高度評價，並商定在經濟、環保、人文交流方面將進一步加強實質性合作，讓兩國人民切實感受到雙邊合作帶來的實惠。文在寅也邀請習近平盡早國事訪問韓國，推動中韓關係發展，雙方達成共識。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd