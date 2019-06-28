吳小暉母被拒探監 發泣血公開信

中國安邦保險創辦人吳小暉去年涉詐騙及職務侵佔罪，被判刑十八年，其母林香美近日在互聯網發出「一位母親的泣血呼籲」公開信，並發出一張她帶同「我要見我兒子吳小暉」橫額到上海監獄管理局上訪的照片。林香美稱，自去年九月以來，家人及委託的律師已先後約二十次往上海寶山監獄，欲探望入獄的吳小暉，但均被拒絕。



吳小暉於二○一七年六月被捕，去年二月被起訴涉詐騙六百五十二億元（人民幣，下同），以及非法侵佔安邦財險保費資金一 百億元，判處入獄十八年，及沒收一百零五億人民幣財產。林香美日前在互聯網發表公開信，「請司法部依法履職，幫助我見到我的兒子吳小暉——一位母親的泣血呼籲」，同時發出一張林香美今年四月到上海監獄管理局上訪的照片。



