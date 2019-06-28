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國務院審計報告 指地方債風險可控

2019-06-28 列印
　　中國地方政府債務一直被認為是中國亟需解決的問題。中國國務院昨日發表審計報告表示，接受審計的十八個省區中，有十六個省區並未對償債較困難的市縣制定風險因應方案。此外，有十一個地方政府共計人民幣一百七十點七八億元的隱性債務，沒有針對性地制定化解措施。而其他部份地區制定的債務化解方案卻「缺乏可行性」。這份審計報告由中國國務院提交全國人大常委會審議，但其結論認為，有關地區風險防範意識增強，違規舉債勢頭得到遏制，債務風險總體可控。

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