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工會提出多項讓步 長榮：要待內部研議

2019-06-28 列印
　　台灣長榮航空空服員罷工進入第八天，工會討論調整訴求後，昨天公佈修正方案，作多項讓步。資方表示，要待看到書面方案及內部研議後，再決定是否與工會協商，但恐怕不會即日有結果。另長榮宣佈周四共取消一百一十班航班，當中十二班來往香港及台北。

　　工會經過一晚現場分組討論八大訴求後，早上宣佈四項調整包括，爭取過夜航班的方案，由九航線減至兩航線；接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊；不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向；同意不以薪酬作為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

　　有航空業界人士認為，工會如今作出讓步，長榮下一步要評估讓罷工持續的代價。該業界人士稱，由於長榮使用大量租機，每天需承擔約三千萬新台幣（約七百六十八萬港元）的租金。

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