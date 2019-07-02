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強調貿易只限普通商品 ﻿白宮顧問：﻿﻿零件售華為不涉國安﻿

2019-07-02 列印
　　白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普同意美國公司銷售零件給中國設備製造商華為，但認為他並非放下國家安全的顧慮。與此同時，多名美國參議院批評該特朗普的決定，並認定華為是美國的潛在威脅。在北京，被問及中國有否在華為問題上作出讓步，外交部發言人耿爽反問，為何是中方作出讓步。

　　特朗普與中國國家主席習近平上周六在日本大阪G20峰會會面，談及到中美貿易問題時，他表示，若然不出現「巨大的國家緊急問題」，美國公司可繼續銷售產品給華為。

　　庫德洛則在新聞節目中表示，作為對潛在威脅，華為會繼續留在美國的黑名單上，並強調，將來有關的貿易只限於芯片、軟件等一系列全球都有供應的普通商品，並不包括關涉國家安全的設備。較早前美國官員指控華為協助中國政府進行諜報工作，並將之視為美國科網公司的主要對手和潛在威脅。

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