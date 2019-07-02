新華社報道，中國共產黨黨內統計公報發佈，中共從一九二一年成立時的五十多名黨員，到一九四九年建政時的四百四十八萬名黨員，到去年底，黨員總數為九千零五十九點四萬名。
中共黨員突破九千萬
新華社報道，中國共產黨黨內統計公報發佈，中共從一九二一年成立時的五十多名黨員，到一九四九年建政時的四百四十八萬名黨員，到去年底，黨員總數為九千零五十九點四萬名。
激進示威者大肆破壞 攻陷立會
大批示威者昨天中午開始暴力衝擊立法會，駐大樓警員一度施放催淚劑抵抗，示威者仍不斷以鐵籠車和硬物敲打玻璃大門，經八小時攻擊，至昨晚近九時撬開立法會公眾入口的大捲閘，直闖入內，警方撤退，示威者直搗二樓會議...
2019-07-02
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強調貿易只限普通商品 白宮顧問：零件售華為不涉國安
白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普同意美國公司銷售零件給中國設備製造商華為，但認為他並非放下國家安全的顧慮。與此同時，多名美國參議院批評該特朗普的決定，並認定華為是美國的潛在威脅。在北京，被問及中國有否在華為問題上作出讓步，外交部發言人耿爽反問，為何是中方作出讓步。 特朗普與中國國家主席習近平上周六在日本大阪G20峰會會面，談及到中美貿易問題時，他表示，若然不出現「巨大的國家緊急問題」，美國公司可繼續銷售產品給華為。 庫德洛則在新聞節目中表示，作為對潛在威脅，華為會繼續留在美國的黑名單上，並強調，將來有關的貿易只限於芯片、軟件等一系列全球都有供應的普通商品，並不包括關涉...
2019-07-02
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北韓官媒：令人驚喜 本月再會談 特金會取得歷史成果
美國總統特朗普與北韓領袖金正恩在板門店進行兩人的第三度會晤，獲北韓官方朝中社盛讚是「令人驚喜的事件」，指兩位領導人「大膽且無畏的決定」，讓這場歷史性會晤得以登場。美方則盼兩人會後雙方能在朝鮮半島無核化一事取得新突破，並預計將在七月展開新會談。 特朗普上周日在兩韓邊界的非軍事區（DMZ）與金正恩會面，期間一度踏進北韓境內，成為首位踏足北韓領土的現任美國總統，並同意重啟停滯的核子會談。北韓官方朝中社指出，兩國領導人同意未來保持密切聯繫，為在朝鮮半島無核化和雙邊關係取得新突破。 報道指出，美朝最高領導人自有關各方一九五三年簽署停戰協定後六十六年來第一次在板門店進行了歷史性握手。美...
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市場氣氛平穩 西半山豪宅特色單位連錄成交
西半山豪宅交投保持平穩，連錄多宗特色單位成交，其中干德道年豐園有頂層連天台戶獲買家以約3380萬入市，屬市價。此外，區內業主持貨力強，特別是約1500萬至2000萬的放盤，大多數都不提供議價空間。 ...
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A股急彈 恒指ADR升199點 貿戰降溫 杜指彈117點
中美兩國領導人上周末在二十國集團（G20）峰會上同意暫停貿易戰，再加上美朝領導人會面紓緩地緣緊張，都利好投資氣氛。內地A股昨日顯著反彈超過2%，昨晚美股接力上升，杜指早段大升276點報26876點；納...
2019-07-02
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古天奴難逃夢魘 阿根廷 穩入決賽
東道主巴西周三美洲國家盃四強在米內羅球場鬥阿根廷，同時是菲臘比古天奴及美斯這對巴塞隆拿隊友內訌。前者在巴塞隆拿因遷就美斯改打左翼，導致過去一季半表現低沉，但回到國家隊重掌球權也未見起色，巴西名將李華度指全因古天奴未能擺脫美斯陰影，今仗遇上專心策劃而再進步的美斯，恐怕再遇夢魘，寧捧阿根廷主勝。 （Now650、Now E周三早上8:30直播） 菲臘比古天奴一八年一月加盟巴塞隆拿後，擅打進攻中場的他遷就美斯改踢左翼，結果一年半以來演出沉寂。雖然此子回到巴西因有尼馬受傷而成為進攻核心，但同樣未發揮水準。 眼見後輩在球會及國家隊表現皆強差人意，前巴塞隆拿名將李華度直言古天奴...
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海洋光譜號 美食郵輪假期
享受郵輪假期，美食絕對是一項重要元素，皇家加勒比國際遊輪在打造旗下最新成員海洋光譜號（Spectrum of the Seas）時當然深明此道，船上多達約三十個餐飲設施，絕對是賣點！文、圖：林逸 鳴...
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飛巴黎慶生 緊接開拍新片 梁朝偉閃現中環名店買篋
凍齡有術嘅電眼影帝梁朝偉，上周適逢57歲生日被網民喺巴黎野生捕獲，同場仲有偉仔愛妻劉嘉玲，兩公婆仲甜蜜着上深色tee情侶裝放閃。據悉，偉仔除咗慶祝生日，仲會逗留當地加入電影《獵狐行動》拍攝。日前離港前...
2019-07-02
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社論——暴力升級 全民受害
昨天是香港回歸二十二周年，有大批市民響應民陣號召，參加七一大遊行，他們以和平、守秩序的方式表達訴求。然而，另一邊廂，有少數激進人士以暴力攻入立法會，大肆破壞，兩個場面形成強烈的對比。以人數比較，前一批比後一批人多很多，反映絕大部份人的選擇——和平、理性，才是王道。 即使行政長官林鄭月娥和一眾主事官員已公開道歉，政府亦接受修訂《逃犯條例》在七月立法會會期完結後自然死亡的事實，但反修例的社會情緒依然強烈，可見於昨天有大批市民參與七一大遊行。至本報截稿為止，這次大遊行是和平、守秩序的，顯示這麼多市民仍然相信以合法途徑表達意願，促請政府再聆聽他們的心聲。 不過，仍有少數人走向極端，...
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輝灑自如——入場未必為投注
不少評馬同業都喜歡閒來北上消費，而且盛讚內地的飲食質素，比起香港是有過之而無不及，可惜小弟總是事忙而未能隨行，對上一次去內地吃喝玩樂，已是年多前的事，而事實上內地發展一日千里，三兩個月已可以有着翻天覆地的改變，所以藉着剛周末的空檔，我也到了深圳來個休閒兩天遊，親身感受當地的進展，的確是有不一樣的感受。 筆者是一個書店迷，每到一個城市總是喜歡搜尋一下有甚麼值得逛逛的書店，大型或小規模，老派或新裝潢的都好，而我關注的也不一定是售賣的書籍，室內裝修、佈置，以至配套等都是我喜歡去參觀的東西。即使最後可能一本書也沒有收獲，但正如我去到世界不同的馬場，目的也極少是為了投注，感受不同的環...
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