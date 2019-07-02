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中共黨員突破九千萬

2019-07-02 列印
　　官方公佈截至去年年底，中共黨員人數突破九千萬人，比二○一七年淨增一百零三萬名。值得注意的是，現有黨員中，八十後、九十後黨員超過總數三分之一；大專及以上學歷黨員人數佔總數近半，達四千四百九十三點七萬名。

　　新華社報道，中國共產黨黨內統計公報發佈，中共從一九二一年成立時的五十多名黨員，到一九四九年建政時的四百四十八萬名黨員，到去年底，黨員總數為九千零五十九點四萬名。

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