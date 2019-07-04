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外媒揭發新疆旅客 手機被強裝監控程式

2019-07-04 列印
　　英國《衞報》、美國《紐約時報》及德國《南德意志報》發表聯合調查報道，指旅客從中亞地區，經陸路進入新疆，其手機會被邊防人員在不知會情況下安裝名為 「蜂采」的應用程式，以此掃描和檢查手機內的電郵、聯絡人、短信、社交媒體等資料，看其有否涉及敏感內容。報道指，這款應用程式由中國公司設計，將比對當局一份有七點三萬個敏感項目的清單，包括極端主義內容、達賴喇嘛照片等。

　　報道又稱，在一般情況下，邊防人員向旅客歸還手機前，會先將程式刪除，但亦有部份旅客發現手機留下這個程式。有關注隱私的國際組織表示擔憂，認為遊客很有可能因為閱讀一些「不恰當」的新聞或文章，而被送到集中營。中國當局未對調查報告作出回應。

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