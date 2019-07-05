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龍捲風襲遼寧開原 六死逾190傷

2019-07-05 列印
　　遼寧省開原市周三（三日）下午五時許受龍捲風吹襲，市區內大量房屋損毁嚴重，電力通訊等設施受到不同程度損壞。據新華社消息，初步統計，目前已造成六人死亡，一百九十餘人受傷，目前救援仍在進行中。

　　據報，此次龍捲風附近風速達二十三米/秒（九級），於當天下午約五時十五分，在開原市金溝子鎮形成，經興開街道、開原經濟開發區，向南持續十五分鐘後，減弱成低壓。龍捲風伴隨著冰雹一起出現。事發時當地市民拍攝的錄像顯示，冰雹如鴿子卵大小。

　　多位當地市民拍攝的影片顯示，龍捲風來勢兇猛，所過之處，住宅的窗戶很多都已經破碎，馬路兩邊不少的電線桿及樹木倒地。

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