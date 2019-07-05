龍捲風襲遼寧開原 六死逾190傷

台灣台鐵一列自強號列車昨晚行經嘉義火車站時，一名五十四歲男子因補票問題與站務人員發生爭執。其後，一名二十五歲的鐵路警上車處理時，卻被該名男子揮刀並刺向其腹部，導致其內臟外露，經搶救後最終不治。 據悉，一名五十四歲的鄭姓男子因為沒有購票坐車而被車長發現，在車長要求補票後，他突然情緒失控。其後，一名李姓警員接報後到場，鄭男卻突然拿起隨身攜帶的水果刀並刺向其右腹。李姓警員雖然被刺傷，但仍然奮力壓制鄭男，以爭取其他乘客離開的時間。最終，鄭姓男子被眾人制伏，但李姓警員的內臟已外露，車廂內滿地鮮血。李姓警員在送院時，上腹留下約五厘米長的刀傷，並失去呼吸及心跳，經急救後雖一度恢復生命跡象...

2019-07-05