﻿繼父涉殺人被捕﻿﻿男童陳屍化糞池﻿

廣東江門開平市一名八歲關姓男童在七月一日凌晨失蹤。兩日後，在一處廢棄小學化糞池中找到其屍體，警方亦證實屬於他殺。警方昨日通報，指殺害男童的疑犯是其繼父，目前已被刑事拘留。



據關姓男童的家人早前發佈的尋人消息顯示，男童於本月一日早上在開平市赤坎鎮紅溪長安村失蹤。男童家人表示，他與父母及祖父同住，上月三十日晚上如常在自己的臥室睡覺，翌日清晨約五時三十分，有村民路過關家後提醒「大門是打開的」，其後發現男童失蹤，但他在睡覺前脫下的衣物及鞋子仍在房間內。男童家人又指，確定睡覺前大門是鎖上，事後亦並未發現大門有被撬痕跡，而家門附近的閉路電視亦沒發現男童的身影。在男童失蹤事件傳開後，當地村民、義工及救援隊等亦曾參與尋人，也曾用無人機搜尋。



村民指死者曾被毆打



開平市公安局今日發通報，指開平警方在七月三日下午，在赤坎鎮某廢棄小學的廁所化糞池裏發現關姓男童的屍體，並隨即成立專案組以展開案件偵破工作。經調查後，警方當日拘捕疑犯關某敏，他為男童的繼父。經審訊後，關某敏供述稱，自己怨恨兒子不服管教，因此將其殺死。關某敏目前因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留。另外，有當地村民則表示，在化糞池發現男童時，其屍體被放在袋內，而該化糞池距離關家只有約一百至二百米。當地村民又透露，關童母親帶着兒子嫁至當地，並與關某敏育有一女，並指新組建的家庭內部關係較複雜。另外，有村民則留意到，男童在事發前曾有被家人毆打的情況。



