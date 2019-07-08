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兩華客沙巴潛水 被魚炮炸死

2019-07-08 列印
　　馬來西亞沙巴州仙本那附近海域，有漁民在海中用魚炮炸魚，造成五人死亡。中國駐馬來西亞哥打基納巴盧總領事館證實，兩名中國遊客在馬來西亞沙巴州仙本那附近海域潛水時死亡，另外一名當地教練喪生。馬來西亞旅遊藝術文化部長對死者家屬表示慰問，又說要確保日後不再發生同類事件。

　　大馬傳媒報道，事發在七月五日中午，當時兩名中國遊客與一名當地潛水教練，正在海中練習潛水。三名男死者年齡約三十歲。在距離仙本那海岸半個小時船程，靠近珍珠島（Pulau Bohey Dulang）的古拉布安島（Pulau Kulapuan）海域潛水時，遭非法漁船使用的魚炮炸死。兩名中國潛水員被救上時已經毫無氣息，潛水教練則送院搶救後不治。中國駐哥打基納巴盧總領事館發表聲明，明敦促沙巴警方盡快查清案情，嚴懲肇事者，給遇難者和家屬一個交代。
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