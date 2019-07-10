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內地多個省市 陸續出現暴雨天氣

2019-07-10 列印
　　中國內地多個省市連日暴雨，其中湖南衡陽、株洲、江西萍鄉、廣西桂林及柳州等出現特大暴雨，雨量超過二百五十毫米，中央氣象台持續發佈暴雨黃雨預警。中央氣象台預計，浙江南部、福建北部和南部、廣東中東部等地，局部地區有一百至一百八十毫米大暴雨，部份地區有三十至七十毫米的短時間強降水，或出現雷暴大風等強對流天氣。

　　未來數日，雨帶將持續移至甘肅、陝西、四川、重慶、貴州、湖北、湖南等地，部份地區會有中到大雨。其中，四川盆地西部和東南部、湖南東北部、福建北部、西藏東南部等局部地區有五十至八十毫米暴雨。

　　此外，暴雨使江西萍鄉市多處嚴重水浸，上栗彭高鎮有二百多人被困，當局派人到場救援。而湖南衡陽和株洲局部地區有二百五十至三百三十六毫米特大暴雨，大量農田被淹、房屋倒塌，低窪地區嚴重水浸。

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