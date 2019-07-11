外媒指劉霞仍陷憂鬱

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世快將兩周年，德國媒體報道，其遺孀劉霞現在仍處於令人擔憂的憂鬱狀態，預計不會出席為劉曉波逝世兩周年舉辦的相關活動。劉霞到了德國後，甚少出現在公眾場合，今年五月五日曾出席在法蘭克福舉行的個人攝影展，並與旅居海外的中國異議藝術家艾未未對談。這是她離開中國後第二次公開露面，與第一次相隔七個多月。



德國之聲報道，劉霞在法蘭克福攝影展上曾說到，自己一直在逃避丈夫劉曉波已逝世的事實。她表示自己一個人的時候，就「只想躺着」。報道又引述一位劉霞友人表示，現在的劉霞仍處於令人擔憂的憂鬱狀態，不願意和外界接觸，預計也不會出席德國，以及世界各地為紀念劉曉波逝世兩周年而舉辦的相關活動。



劉曉波二○○九年被控以「煽動顛覆國家政權」罪被監禁，二○一七年七月十三日在獄中因肝癌去世。劉霞亦被中國當局軟禁在家中約八年。劉曉波過世後近一年，劉霞被中國政府批准出境，抵達德國定居。



