  • 2019年7月12日 星期五
  • 28º
  • 89%
熱門： 逃犯條例連儂牆馬國明寶礦力黃心穎

日報新聞 > 中國

蔡英文將過境美國推動互惠國際合作

2019-07-12 列印
　　台灣的總統蔡英文昨日出訪加勒比海各個友邦，她表示，將共享台灣自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作。蔡英文昨日中午啟程訪問加勒比海各個友邦，將出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程十二日十一夜，並將過境美國紐約與丹佛。她出發前在桃園機場表示，這次出訪是要想讓全世界好友分享台灣自由開放的價值，帶領台灣走出去。

　　在北京，外交部發言人耿爽較早前表示，中方一貫堅決反對美台之間的官方往來，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不允許蔡英文過境，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。中方已就有關問題向美方表達關切，提出嚴正交涉。

　　蔡英文今年三月出訪南太平洋友邦時，也在夏威夷做停留，並與美國在台協會主席莫健 （James Moriarty） 見面。 當時中國外交部對此表示抗議，表示美國此舉會向台獨勢力送出錯誤信息。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd