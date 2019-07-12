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章瑩穎案進入量刑階段 被告父落淚

2019-07-12 列印
　　中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遭綁架謀殺，被告克里斯滕森被裁定罪名成立後，案件進入量刑階段。報道指，克里斯滕森父親在庭上向陪審團表示，兒子若被判死刑時，不能想像行刑時情況。在場的克里斯滕森一度落淚。

　　案件在美國伊利諾伊州聯邦法庭審訊，陪審團將裁定克里斯滕森是否獲判死刑。報道指，較早前章瑩穎父親章榮高作供時，克里斯滕森亦曾經落淚。

　　二十六歲的章瑩穎二○一七年到美國伊利諾伊大學香檳分校交流，後來失蹤。閉路電視顯示發現，她曾登上克里斯滕森的汽車。警方後來在被告臥室內發現血跡，與章瑩穎的DNA脗合。

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