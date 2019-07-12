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傳努欽促美企 申豁免對華為出口管制

2019-07-12 列印
　　有報道指，美國財長努欽鼓勵當地公司，申請豁免遵守中國通訊設備商華為的出口管制。《華爾街日報》引述消息指，中美元首上月底會面，美國總統特朗普當時透露，可以讓美國公司重新出售產品給華為之後，勞欽近日就鼓勵華為供應商申請出口管制豁免。報道認為努欽的做法，可能是向商務部施壓批出豁免，以展示善意，加快中美貿易談判重啟的過程。

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