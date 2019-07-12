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英華人收入最高 年薪超本土白人

2019-07-12 列印
　　英國國家統計局日前發佈二○一八年英國《種族薪酬差距報告》，顯示華人是全國平均收入最高，印度人居次，均比英國本土白人高。

　　據英媒報道，報告由官方基於年度人口調查的最新數據、首次對國內不同族群的收入狀況及差異進行詳盡分析。





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