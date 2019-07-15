技術發展正處新轉捩點 中國機器人逐步產業化

為期四天的二○一九中國國際機器人展日前已上海閉幕。對比歷屆展會，今屆展示成果顯示，機器人產業的技術發展正處在新的轉捩點。二○一九中國國際機器人展是由中國機械工業聯合會、中國機器人產業聯盟以及上海中機聯展覽有限公司聯合主辦的中國首個機器人全產業鏈國家級展覽平台，聯手海內外主要機器人行業組織共同打造機器人行業最專業展會。



二○一九中國國際機器人展共吸引了國內外逾二百多家展商參展，覆蓋了全條產業鏈。以往機器人1.0的時代，重性能。所以之前的展會上，以單台機器人的性能展示為主。



而這屆展會，打破慣例，重點展示多台機器人的協同作業，這是機器人2.0的時代，其中運用先進的高新技術就顯得尤為重要。



展會上所見，不少新產品已經將數碼化、網絡化以及人工智能（包括視覺技術、語音感知等）等先進的高新技術投入新一代機器人系統應用中。機器人亦開始逐漸產業化，從機器人產業技術發展的角度來說，現時正處在新的轉捩點。



