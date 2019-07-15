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中科院取錄通知書 附送實物晶片一枚

2019-07-15 列印
　　自從早年清華大學的立體取錄通知書，令中國各所大學開始取錄通知書的比拼潮。而本年最強錄取通知書早前出現了！有網民指中國科學院大學取錄通知書不但有多款贈品，而李樹深校長給二○一九級本科新生的信中，更嵌入了一枚「龍芯三號」實物晶片。

　　李樹深校長於信中表示，該枚「龍芯三號」，看上去很小，卻可以驅動龐大的世界。又指它樸實無華，正是中國科學院創新自主研發的寫照，希望同學們透過晶片，「讀懂更多，看得更遠！」另外，位於江蘇南京的東南大學亦發佈一款「會唱校歌」的大學錄取通知書。東南大學教務處副處長、招辦主任張力介紹指，校方傳統就是在每次大型會議或精品課程前，都會集體唱校歌。又指對東南大學的學生而言，校歌是一張名片，亦是整個學校的精神寄託。而西北工業大學和深圳大學的錄取通知書就走科技路線，使用了AR及VR技術。

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