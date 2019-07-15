李樹深校長於信中表示，該枚「龍芯三號」，看上去很小，卻可以驅動龐大的世界。又指它樸實無華，正是中國科學院創新自主研發的寫照，希望同學們透過晶片，「讀懂更多，看得更遠！」另外，位於江蘇南京的東南大學亦發佈一款「會唱校歌」的大學錄取通知書。東南大學教務處副處長、招辦主任張力介紹指，校方傳統就是在每次大型會議或精品課程前，都會集體唱校歌。又指對東南大學的學生而言，校歌是一張名片，亦是整個學校的精神寄託。而西北工業大學和深圳大學的錄取通知書就走科技路線，使用了AR及VR技術。
中科院取錄通知書 附送實物晶片一枚
李樹深校長於信中表示，該枚「龍芯三號」，看上去很小，卻可以驅動龐大的世界。又指它樸實無華，正是中國科學院創新自主研發的寫照，希望同學們透過晶片，「讀懂更多，看得更遠！」另外，位於江蘇南京的東南大學亦發佈一款「會唱校歌」的大學錄取通知書。東南大學教務處副處長、招辦主任張力介紹指，校方傳統就是在每次大型會議或精品課程前，都會集體唱校歌。又指對東南大學的學生而言，校歌是一張名片，亦是整個學校的精神寄託。而西北工業大學和深圳大學的錄取通知書就走科技路線，使用了AR及VR技術。
沙田大衝突 警棍對雨傘 新城市廣場肉搏戰
有網民昨天在沙田發起遊行，要求撤回修訂《逃犯條例》，遊行傍晚結束，一批示威者在鄉事會路終點闖入源禾路並阻塞路面，與警員爆發衝突，警員使用警棍及胡椒噴霧驅散。直至晚上近十時，大批示威者在新城市廣場內與警...
2019-07-15
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技術發展正處新轉捩點 中國機器人逐步產業化
為期四天的二○一九中國國際機器人展日前已上海閉幕。對比歷屆展會，今屆展示成果顯示，機器人產業的技術發展正處在新的轉捩點。二○一九中國國際機器人展是由中國機械工業聯合會、中國機器人產業聯盟以及上海中機聯展覽有限公司聯合主辦的中國首個機器人全產業鏈國家級展覽平台，聯手海內外主要機器人行業組織共同打造機器人行業最專業展會。 二○一九中國國際機器人展共吸引了國內外逾二百多家展商參展，覆蓋了全條產業鏈。以往機器人1.0的時代，重性能。所以之前的展會上，以單台機器人的性能展示為主。 而這屆展會，打破慣例，重點展示多台機器人的協同作業，這是機器人2.0的時代，其中運用先進的高新技術...
2019-07-15
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逾4600年歷史 埃及兩最古老金字塔開放
埃及向遊客開放兩座最古老的金字塔，是自一九六五年以來首次。這兩座金字塔位於首都開羅以南約四十公里的代赫舒爾，展示大量新發現的石棺，部份石棺內有保存良好的木乃伊。 埃及官員及記者周六出席彎曲金字塔和附近一座金字塔的開幕儀式，它們在古王國時期建成，有四千六百多年歷史，外形獨特，是埃及兩座最古老及最大的金字塔。 當局指在代赫舒爾的埃及皇室墓地中發現木乃伊及陪葬品，以及可追溯到約四千年前中王國時期的一道六十公尺的古牆殘骸、喪禮面具和可追溯到古埃及後期的工具。下月將進一步發掘，希望有助刺激當地旅遊業。 埃及古物部長安納尼說，這兩座金字塔由埃及第四王朝的第一位法老斯尼夫魯（King ...
2019-07-15
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何文田晟林741萬入場
本周初公佈首批30伙價單的何文田喇沙利道晟林，首批單位均為一及兩房戶，折實均價31271元，一房最平741萬入場。 福晟國際投資總監張楠表示，「晟林首推30伙，包括六伙一房戶、24伙兩房戶，這次開價相...
2019-07-13
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投資者多持觀望態度 港股料小幅區間波動
美國聯儲局主席鮑威爾上周暗示7月減息的市場效應持續，美國股市連日創新高。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美股上周表現出色，但港股並無從中受惠，投資者仍持觀望態度，未來一周以區間內小幅波動為主。耀才證...
2019-07-15
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學基沙文 搲爛塊面 尼馬謀返巴塞
基沙文如願加盟巴塞隆拿後，周六首度亮相，惟被指在三月私下達成轉會協議，導致馬德里體育會上下怒火中燒。做醜人，尼馬也「不甘後人」，已因缺操而跟巴黎聖日耳門關係惡化之外，還在社交平台發布有巴塞球衣的短片，直言昔日替舊東家歐聯奇蹟反勝聖日耳門是個人最難忘時刻，為回歸魯營不惜搲爛塊面。 法國射手基沙文周五落實以一億二千萬歐羅（約十億六百萬港元）加盟巴塞，翌日立即於新東家亮相。廿八歲的他賣口乖道：「效力巴塞是我的夢想，很想觀察美斯每天是如何訓練，跟他聯手一定很美妙。」 為了轉會，此子被指早在三月已跟巴塞達成秘密協議，其後公開表明不會留在馬體會，故後者主席施利素表示不排除採取法...
2019-07-15
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ROG Mothership電競航母
電競Notebook售價向來不便宜，ASUS剛推出的電競「航母」ROG Mothership更創出新高，定價接近七萬元，除配備一身頂級硬件及高效散熱，另一賣點是主機與鍵盤可分拆合體，由熒幕顯示到鍵盤擺...
2019-07-15
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高齡誕B女Miracles齊入ICU 黃澤鋒爆52歲太太 堅持餵人奶
黃澤鋒昨日於社交網報喜，晒出愛女腳仔相公告喜訊，宣佈現年52歲的太太陳麗麗上周一誕下女兒「小黃妃」，囡囡重6磅。其後，新手爸爸接受本報記者獨家訪問時，猶有餘悸講述太太生產時出現「生死一瞬間」。因高齡妻...
2019-07-15
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慧眼看世界——心理抗逆力
港大最新的調查顯示，香港社會已出現「精神健康疫症」。由於無法估計是否達到高峰，所以情況令人憂慮。當人們覺得自己疑似有抑鬱症時，可以有甚麼方法紓解困境呢？ 除非對社會異常冷漠，否則沒有港人不被反對修訂《逃犯條例》引發連串示威的事件牽動情緒。倘若發現自己近來的情緒起伏大、易發脾氣、對原本很有動力的事失去興趣、專注力下降、無精打采、自責、甚至有自殺念頭，那麼你已有抑鬱的症狀。這時便要提高警惕，盡力為自己注入積極的能量。 只要肯嘗試，有很多方法都可以提升正能量，從而開拓更多新出路去面對眼前的逆境。無論長幼，暫時都要終止有關政治上的爭拗。要明白「拗贏」不代表「勝利」，反而會傷了親友間...
2019-07-15
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馬場浮世繪——高瞻遠矚破班際時間
昨日煞科戰焦點之一是練馬師冠軍之爭，頭場大摩憑「高瞻遠矚」先下一城，而此駒今仗不但打開勝利之門，而且打破田草五班千八米的班際紀錄時間，賽後大摩說：「『高瞻遠矚』以良好狀態出戰今仗，鞍上人潘頓發揮亦出色...
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