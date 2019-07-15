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天宮二號空間實驗室 完成全部拓展試驗

2019-07-15 列印
　　根據中國載人航天工程網日前發佈，天宮二號空間實驗室已完成全部拓展試驗，計劃於北京時間七月十九日擇機受控離軌再入大氣層，少量殘骸將落入南太平洋預定安全海域（西經一百六十度至九十度、南緯三十度至四十五度）。

　　天宮二號空間實驗室於一六年九月十五日發射入軌，設計在軌壽命兩年，截至目前，已在軌飛行超過一千天，平台及載負功能正常、狀態良好，受控再入大氣層各項準備工作正在按預定計劃穩步進行中。

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