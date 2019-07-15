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廣西河池市連日暴雨 街道變成「河道」

2019-07-15 列印
　　日前廣西河池市羅城仫佬族自治縣連日暴雨，城區多條街道積水嚴重，變成「河道」。在廣西羅城縣朝陽路一積水區域，汽車被洪水浸泡。廣西羅城縣解放路積水嚴重，人們涉水出行。街道已成小河。早前本年五月底也出現連日暴雨，導致縣城多處發生內澇。

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