加國華裔病毒學家遭情報人員帶走

中加關係緊張，加拿大傳媒報道，華裔病毒學家邱香果夫婦以及一批來自中國的學生，月初被加拿大情報部門帶離開加拿大國家微生物實驗室，指涉嫌違反相關條款。報道表示，邱香果夫婦今個月被帶離實驗室後，情報部門指他們將離開一段時間，同事被警告不得與他們聯繫。加拿大衛生部門表示，得知實驗室正進行行政調查，但並沒有透露詳情，強調事件對公眾無任何安全威脅。



北京外交部發言人耿爽回應事件，稱確實看到報道，據了解中國駐多倫多總領館目前尚未接到有中國公民涉及此事的通報，如果有中國公民，中國使領館將會依法向他們提供協助，切實保障他們的正當合法權益。



邱香果則是來自天津的細菌學家，一九九六年前往加拿大攻讀研究生，此後成為魁北克省拉瓦勒大學微生物及傳染病系教授，曾有份協助開發伊波拉病毒治療法「ZMapp」，享負盛名，事發時她在國家微生物實驗室內負責疫苗開發。邱香果工作的加拿大國際微生物實驗室，是北美地區級別最高的實驗室之一，保存有包括伊波拉在內的致命病毒。



