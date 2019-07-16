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內地第二季經濟 增幅放緩至6.2%

2019-07-16 列印
　　內地今年第二季經濟按年增長放緩至百分之六點二，是一九九二年有統計數據以來最低水平，與第一季比較，增幅回落 零點二個百分點。累計上半年，內地經濟按年增長百分之六點三。國家統計局新聞發言人毛盛勇形容，上半年經濟運行繼續保持在合理區間，延續總體平穩，穩中有進的趨勢。

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