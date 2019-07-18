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國家農業農村部預料 下半年豬肉價續上漲

2019-07-18 列印
　　在北京，國家農業農村部預計，下半年豬肉供應會進一步緊張，豬肉價格繼續上漲的壓力較大。農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂表示，豬肉價格今年三月開始持續上漲，近期升幅擴大，六月份豬肉批發價每公斤二十一點五九元人民幣，較五月份上升百分之四點七，與去年同期比較，更高出接近三成，主要由於非洲豬瘟疫情，導致活豬供應量減少。

　　農業農村部去年十月監測數據發現，有四百個縣的能繁母豬數量同比降幅達百分之五點九，超過百分之五的警戒線；至上月同比降幅已達百分之二十六點七，導致今年六七月份開始，豬隻的供應減少，價格上漲。

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