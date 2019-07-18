絕沒有﻿擾亂國家金融秩序 ﻿﻿周焯華澄清：一直依法營運﻿

以澳門為大本營的太陽城集團，上周罕有地被內地媒體點名炮轟，指該集團透過海外網絡賭場，吸引內地豪客遙控博彩，估計每年投注金額逾一萬億元（人民幣，下同），相當於中國彩票每年收入的接近兩倍，並形容有關行徑是擾亂了國家金融秩序。報道刊登後，太陽城集團行政總裁兼董事周焯華接受最新一期《東周刊》獨家專訪，重申太陽城集團所有博彩中介人業務，一直遵照各地政府監管下依法營運。



「上星期我身處日本，爆出這件事，感到好驚訝。集團第一時間澄清，但甚至盛傳我被內地調查及通緝，不得不現身闢謠。」周焯華上周五返抵澳門，翌日即開記者會，並接受《東周刊》獨家專訪。



內地媒體《經濟參考報》報道由周焯華實際控制的太陽城集團，在澳門及亞洲多國擁有博彩平台，並透過菲律賓和柬埔寨的博彩業務，吸引內地豪賭客遙控投注，參加博彩者遍佈各省。



報道指太陽城集團每年在內地吸引的投注金額逾一萬億元，相當於中國彩票每年收入的接近兩倍，估計每年盈利高達數百億元。報道續指這些資金通過地下錢莊流向境外，認為太陽城集團的行徑擾亂了國家金融秩序，應當引起監管部門的高度重視。



有關報道旋即成為港澳熱話，湧現負面揣測，包括指周焯華可能已潛逃。連業務不相關、在港上市的姊妹機構「太陽城集團控股」（1383），股價一度大跌近兩成。周說：「我即時打電話向有關當局了解，是否有甚麼誤會？」他強調沒受到內地調查或通緝，「我本人及集團絕對沒擾亂國家金融秩序！」



風波源於各地法律存異



周焯華認為源於各地法律存有差異，「如菲律賓和柬埔寨的博彩業務是容許俗稱『電投』的電話投注，亦即客人身處海外，可透過電話遙控博彩。但我們的海外合作夥伴所經營的絕對不是虛擬賭場，全部在五星級酒店，有實體賭枱，使用實體籌碼。早在數年前，澳門亦曾出現電投服務。」



他續指由於集團在澳門及海外均有業務，若客人要求推廣海外產品，職員都會順應要求，「我們既有推廣海外生意，亦有向海外客人推廣到澳門娛樂。但我們肯定不會在內地這樣做，亦從沒接收過客人的匯款。」



報道指太陽城集團每年在內地吸引的投注金額逾一萬億元，較中國彩票總收入還要多一倍，周形容「集團的營業額數據和收益，各地官方每月都有公佈。」周說：「據現時國家彩票總收入，再看看我們集團的營業額，我計過要做一百六十至一百七十年，才可逼近媒體所指的數字。」



「太陽風暴」爆發後，澳門博彩監察協調局於上周三分別與持有賭牌的六大博企及博彩中介人團體會面，提醒他們有責任密切監察博彩中介人的活動。會上博監局局長陳達夫重申，澳門政府不容許業界利用澳門娛樂場作為平台推廣網上幸運博彩及電話投注等活動。



變招經營免墮灰色地帶



周焯華就這次事件對澳門政府帶來不便，以及為賭牌持有人可能帶來的負面影響，深感抱歉。他決定變招經營，包括不會再經營電投，及停止在澳門推介海外生意，以免集團隨時墮入網絡博彩的灰色地帶。



