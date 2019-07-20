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蔡英文不點名批評一帶一路

2019-07-20 列印
　　台灣總統蔡英文正在加勒比海國家訪問，在聖盧西亞國會演說時，不點名批評北京「一帶一路」倡議令其他國家陷入債務陷阱。

　　蔡英文表示，過去十多年來台灣和聖盧西亞共同進行很多合作計劃，雙方的合作模式可以讓兩地人民受益，跟其他國家不同不會令對方陷入債務陷阱。她指出，台灣的銀行會提供貸款，並由台灣的工程公司承包給聖盧西亞的公司，僱用當地勞工和採用當地建材，在聖盧西亞興建基礎建設。

　　當被問為何在演說提及「債務陷阱」，蔡英文表示，因為台灣外交方式都偏向人民。但她強調，對於一些國家，「不要對號入座」。蔡英文又說，台灣和聖盧西亞同樣歷經了漫長民主化進程，都尊重人權和民主價值，有責任攜手促進區域穩定和自由民主。　　　

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