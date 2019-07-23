智能垃圾分類「神器」商機湧現

隨著內地多地都推動垃圾分類措施，令環保業的商機大增。據電子商貿的平台數據，光是七月第一個星期，垃圾處理器的銷量增百分之四百三十六，消費者以年輕人為主，而北京多個小區還引入了「智能垃圾分類雲平台」，採用網絡監管系統，分析、監控垃圾分類情況。



北﻿京部份小區趁勢推出垃圾分類的手機App、具「人臉識別」技術的垃圾桶，垃圾處理器更是成為解決家庭廚餘的熱銷產品。內地有媒體實際測試這些「神器」後發現，垃圾處理器雖然方便，但會增加污水處理難度，處理不當更可能造成堵塞；多款垃圾分類手機App的識別準確度低，甚至對同一件垃圾有不同的分類。



具「人臉識別」技術的智能垃圾桶，以北京西城區新風街一號院小區為例，該小區作為德勝街道首個試點，選取十六個點位投放了二十九組「人臉識別」的智能垃圾桶。完成註冊的小區居民於投放垃圾時，垃圾桶自動「按臉開蓋」，並為垃圾稱重積分。



智能垃圾桶多數分為廚餘和其他兩類，分類最細的投放點設有紙類、塑料、金屬、紡織品、廚餘、其他、有害七個垃圾類別。



小區居民王女士提着一袋廚餘來到投放點，距離垃圾桶半米左右，人臉識別系統已經識別出身份，自動打開桶蓋。王女士將垃圾投入桶內，全程沒有觸碰垃圾桶。王女士表示：「現在只用投進去就行，方便乾淨。」而且投入廚餘垃圾後，垃圾桶自動稱重，轉換成積分記入王女士的帳戶。如果投放的是可回收垃圾，垃圾桶還會根據重量折合成現金載入居民的手機App用戶。



同時小區居民每月可以免費領取兩卷垃圾袋，垃圾袋上印有二維碼。職員指，這是方便日後清運垃圾時，如果發現錯投垃圾，可按垃圾袋上的二維碼得知錯投者，並通過手機App對用戶進行提醒和扣分。﻿



