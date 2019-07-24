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解放軍湛江反恐演習　惹針對港示威猜測

2019-07-24 列印
　　解放軍陸軍第七十四集團軍官方微博「鋼鐵先鋒號」前天圖文並茂報道，貼文寫道：「『嘟嘟嘟……』晨曦初露，警報驟響，一陣緊促的哨音劃破了破曉前的寧靜。為有效維護野外駐訓營區安全，確保在發生突發事件時能夠採取有效措施。日前，陸軍第七十四集團軍某旅在湛江某海訓場模擬了一場突發暴恐情況處置演練。」報道附有多張相片，但沒透露演練的具體日子。

　　第七十四集團駐紮在惠州，相關報道惹起軍方是否針對香港近期連串激烈示威的關注。美聯社引述解放軍退役上校岳剛表示，演習地點與香港相距不遠，反映軍方有需要時或調派部隊到港。



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