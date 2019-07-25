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FBI局長指責中國 偷竊美國知識產權

2019-07-25 列印
　　美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷表示，中國是對美國知識產權造成最大威脅的國家，又指中國企圖透過偷竊奪取經濟領導地位。克里斯托弗雷出席參議院司法委員會聽證會上指出，局方正調查近一千宗涉及盜竊知識產權的案件，幾乎全部涉及中國人。他指沒有一個國家比中國對美國構成更大的知識產權威脅，形容這些威脅是深刻而廣泛，基本上影響國內每個行業，中國企圖透過偷竊奪取經濟領導地位，毫無疑問是首要處理的事。

　　克里斯托弗雷又說，中國企業並非獨立於中共，政府運用合法及非法手段，獲得美國的知識產權，包括黑客攻擊、透過中國留學生從美國的大學取得情報，以及與美國企業合資。他特別提到，部份美國主要大學成為中國竊取知識產權的渠道。

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