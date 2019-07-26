  • 2019年7月26日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 中國

美軍艦駛經台海 或加劇中美關係

2019-07-26 列印
　　美軍導彈巡洋艦「安提坦號」穿越台灣海峽，由於北京與華府關係正處在緊張狀態，此舉可能在美中貿易重啟談判之際激怒中國。

　　美軍海軍第七艦隊周三（二十四日）證實導彈巡洋艦「安提坦號」穿越台灣海峽。「安提坦號」以日本橫須賀為基地， 美國海軍第七艦隊發言人多斯（Clay Doss）發表聲明表示，軍艦航經台灣海峽，展現美國維持對印太地區自由與開放的承諾。美國海軍將會於任何國際法允許之處，繼續飛行、航行和執行任務。　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd